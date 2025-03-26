“雙證關聯”受好評 國臺辦：把實事辦好

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，3月20日，公安機關出入境管理部門正式發布了“雙證關聯”和電子台灣居民臨時通行證等兩項便利台胞的政策措施，給廣大台胞帶來便利體驗，受到廣大台胞的歡迎。



有記者提問：近日，有兩項便利港澳台居民的新舉措正式實施，想請發言人介紹一下相關情況。我們瞭解到，在廈門已有台胞辦理相關業務，評價“雙證關聯”為台胞提供了很大便利，體驗非常好。也有台胞評價，這是春分時節最好的禮物。對此有何評論？



陳斌華表示，3月20日，公安機關出入境管理部門正式發布了“雙證關聯”和電子台灣居民臨時通行證等兩項便利台胞的政策措施，給廣大台胞帶來便利體驗，受到廣大台胞的歡迎。只要是有助於增進台灣同胞福祉的事，我們都會堅持不懈做下去，把好事辦實、把實事辦好。我們將繼續秉持“兩岸一家親”理念，不斷完善台胞享受同等待遇的制度和政策，為台胞在大陸學習、就業、創業、生活提供更好更便利的條件，營造更舒適更貼心的環境，讓廣大台胞可感可及、安心暖心。



後援記者：段曉魯