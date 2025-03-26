國台辦：賴清德充分坐實其是兩岸和平破壞者

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，賴清德大放厥詞，將大陸界定為“境外敵對勢力”，把兩岸關係等同於“敵對關係”，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”。



有記者提問：島內有輿論指出，賴清德將大陸界定為“境外敵對勢力”、拋出所謂“17項策略”，是“戒嚴再起、‘台獨’叫陣”，是“綠色恐怖執政”。對此有何評論？大陸方面將如何應對賴清德此番言論？



陳斌華表示，1949年以來，我們團結台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。成果得來不易，彌足珍貴。賴清德大放厥詞，將大陸界定為“境外敵對勢力”，把兩岸關係等同於“敵對關係”，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”。



陳斌華指出，賴清德違逆民意拋出的“17項策略”，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動“反中抗中”、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞“恐怖政治、綠色獨裁”。



陳斌華繼指，統一是歷史大勢，是正道。“台獨”是歷史逆流，是絕路。對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關係發展、危害台海和平穩定的行徑，我們決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。相信廣大台灣同胞能夠認清賴清德和民進黨當局害台禍民的嚴重危害，從維護自身權益和台海和平出發，同賴清德當局的倒行逆施做鬥爭，不讓其陰謀得逞。



後援記者：段曉魯