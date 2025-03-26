國台辦：歡迎關注《中國台灣問題幹部讀本》

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，修訂後的《中國台灣問題幹部讀本》首次辟專章系統闡釋了新時代黨解決台灣問題的總體方略，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要舉措等內容，已在線上線下公開發售。



有記者提問：《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會日前在北京舉行。陸委會副主委梁文傑稱，“新書上市後會設法來研讀一下”；讀本內容大部分是“中共對台既有政策和主張”，只要“中共當局持續對台進行復合性施壓”，“影響台灣政治”，都無助於兩岸關係發展。對此有何評論？



陳斌華表示，修訂後的《中國台灣問題幹部讀本》首次辟專章系統闡釋了新時代黨解決台灣問題的總體方略，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要舉措等內容，已在線上線下公開發售。



陳斌華亦表示，我們歡迎台灣同胞關注和閱讀這本新書，全面瞭解台灣問題的歷史經緯和中國共產黨領導人民推進祖國統一的光輝進程，瞭解大陸對台大政方針，積極參與兩岸交流合作，與我們一道推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



後援記者：段曉魯