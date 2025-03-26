國台辦網站推出“台獨”打手、幫兇舉報專欄

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，國務院台辦政府網站今天推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，就是要對上述惡劣行徑和首惡分子進行追責。



有記者提問：我們注意到，今天（26日）早上，國台辦政府網站“依法懲治’台獨’頑固分子”專題頁面，增加了“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”。請問有何考慮？



陳斌華表示，近期，民進黨當局頻繁羅織罪名壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。某些“台獨”組織、“台獨”分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。對此，我們嚴重關切，必須嚴懲。



陳斌華亦表示，國務院台辦政府網站今天推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，就是要對上述惡劣行徑和首惡分子進行追責。受打壓迫害者，或瞭解相關線索的人士，歡迎將有關情況發至舉報郵箱jubao＠suremail.cn。我們會妥善處理，擇期曝光，對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子依法追責，同時嚴格依法保護舉報人的信息和權益。



後援記者：段曉魯