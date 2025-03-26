國臺辦：脫鈎斷鏈的回旋鏢只會扎到台灣產業

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，兩岸經濟脫不了鈎，斷不了鏈，賴清德強行操弄“脫鈎斷鏈”，“回旋鏢”只會扎到台灣產業身上，受損的是台灣企業、民眾的利益福祉。為謀“獨”而賣台，只會害台毀台。



有記者提問：賴清德近日在“玉山論壇”上稱，台灣會與民主夥伴一起強化“非紅供應鏈”，共同應對“威權主義擴張的威脅與挑戰”；台灣的產業將達到“立足台灣，布局全球，行銷全世界”。對此有何評論？



陳斌華表示，兩岸經濟各具特色、優勢互補，兩岸產業鏈供應鏈合作是經濟發展的自然結果，是兩岸企業基於市場規律作出自主選擇、優化配置形成的合作體系，有利於兩岸企業發展，有利於增進兩岸同胞民生福祉。如果說這條產供鏈有什麼顔色，那麼惠台利民就是它的底色。



陳斌華亦表示，賴清德違背經濟規律和市場規律，迎合外部勢力搞所謂“非紅供應鏈”，目的是想重彈“民主對抗威權”的老調，實質是通過出賣台灣優勢產業、犧牲台灣發展前景、砸掉台灣民眾“飯碗”，來換取外部勢力對其謀“獨”的支持。兩岸經濟脫不了鈎，斷不了鏈，賴清德強行操弄“脫鈎斷鏈”，“回旋鏢”只會扎到台灣產業身上，受損的是台灣企業、民眾的利益福祉。為謀“獨”而賣台，只會害台毀台。



後援記者：段曉魯