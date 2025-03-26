重慶：智慧監管給網約房裝上“安全鎖”

智慧監管 洪 琥繪（圖片來源：人民網） 中評社北京3月26日電／據人民日報報導，作為新興住宿業態，網約房近年來日益火爆，令人喜憂參半——



通過互聯網平台發布房源、接受預訂、提供住宿服務的網約房，分布在網紅景點周邊公寓、居民樓裡，可以在線選房，雙方無需見面，通過密碼即可開鎖入住；同時，網約房也存在房源良莠不齊、行業規範缺失等問題，矛盾糾紛高發，存在治安隱患。



重慶市渝中區旅遊資源富集，轄區內有解放碑、洪崖洞、朝天門等熱門景點。僅今年春節假期，渝中區就接待遊客1036.4萬人次，同比增長11.71%，網約房行業也隨之紅火起來。據統計，區內分布著網約房1.6萬餘間、網約房經營主體1600餘家、從業人員6000餘人，市場經營規模達數億元。渝中區以地方政府規範性文件的形式，出台了《重慶市渝中區網約房管理試行辦法》（以下簡稱《管理辦法》），依托大數據、物聯網等手段，積極探索網約房智慧監管改革，形成了數字賦能、多部門協同的管理新機制。



監管方——



從“九龍治水”到一個場景協同治理服務



“房東在網上掛的房間圖片，和我們實際入住的根本不一樣！”前段時間，渝中區公安分局南紀門派出所民警李昀昊接到遊客的求助，該遊客預訂了網約房，入住時發現貨不對板，進而產生了矛盾糾紛。



“這件事發生在熊貓公館公寓樓，距離解放碑商圈步行只需要10分鐘，網約房預訂火爆。”李昀昊撓撓頭，“樓裡920套住宅有850多套搞起了民宿，經營主體就有52家，管理難度很大。”



與傳統的旅店業不同，新興的網約房不具備特種行業許可條件，房源分散、線上經營。貨不對板、臨時漲價、一房多租……圍繞網約房產生的旅遊投訴、消費糾紛、治安隱患等一系列問題，往往需要多部門聯動處置，屬於典型的“九龍治水”難題。“如果僅出台部門管理辦法，起不到系統治理的作用。”渝中區法學會專職副會長馮嶺做了番調研，“新業態提出新考驗，沒有現成的經驗可以借鑒，需要創新手段、統籌施策。”