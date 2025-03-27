香港開拓東盟成效如何？馬來前高官答中評

馬來西亞亞太“一帶一路”共策會會長、馬來西亞前交通部長翁詩傑接受中評社記者訪問（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）馬來西亞亞太“一帶一路”共策會會長、馬來西亞前交通部長翁詩傑26日在海南博鰲接受中評社記者採訪時談到香港開拓東盟市場的情況。翁詩傑表示，自己瞭解到香港已“由亂到治”，而香港與東南亞的聯繫、尤其是民間聯繫有其獨特優勢，應該加以利用，創造更多機遇。他認為，東南亞與香港在官方層面的聯繫往來還有很大的發展空間。



以“在世界變局中共創亞洲未來”為主題的博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。翁詩傑26日在參會期間接受中評社記者採訪。



在談到香港近年積極開拓東盟市場、成效是否顯著時，翁詩傑首先回應：“香港這幾年我看到一個可喜的現象，首先現在是由‘亂’過渡到一個治理好的階段，這是好事。”



翁詩傑認為，值得關注的是，香港與東南亞的聯繫、尤其是民間聯繫有其獨特優勢。長期以來，東南亞民眾、尤其是當地華人群體，都將香港視為重要的旅遊和商業目的地。商貿方面，雖然香港目前尚未加入RECP（《區域全面經濟夥伴關係協定》）體系，但只要持之以恒地深耕東南亞市場，完全可以將這些優勢轉化為實際成果。



翁詩傑建議，香港需要善用幾張“好牌”，包括東南亞對香港的熟悉程度和好感度；以及文化紐帶——港劇在東南亞依然廣受歡迎，粵語交流也具備優勢。香港應該重點加強在經貿和人文領域的合作，這將為未來發展創造更多機遇。他還提到，在官方層面的聯繫往來還有很大的發展空間。