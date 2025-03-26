智能分揀“大顯身手”　保障物流高效運行

深圳豐翼寶安低空智慧物流運營中心，無人機正在執行任務。蘇麗艶攝（圖片來源：人民網） 中評社北京3月26日電／據人民日報報導，中國快遞有多強？1秒鐘，平均產生5400多件快遞；1天，最高日處理快件量達到7.29億件；1年，快遞業務量突破1700億件，連續11年穩居世界第一。



工欲善其事，必先利其器。使用頻次走高、處理能力增強、業務規模領先，快遞業持續高效運行，離不開物流裝備的堅實支撐。近年來，物流裝備製造業呈現出哪些新變化？又將如何助力中國快遞再上新台階？記者進行了採訪。



智能化、無人化設備加快應用，助力物流降本增效



山西太原小店區，中國郵政太原郵件處理中心高速運轉，一幕幕智慧場景正在上演：



進口端，數十個智慧屏實時顯示位置，引導車輛前往對應的卸車口；貨物卸車後，海量包裹經過單件分離系統“整隊”後，交錯、堆叠的快件瞬間變得整齊有序；緊接著，在分揀帶上完成掃描稱重後，智能檢測器全程跟蹤包裹路徑，讓每個包裹精準入袋……在視覺識別和人工智能等技術助力下，平均每秒鐘有30多件包裹被快速分揀處理。



這台設備的運轉情況被實時傳輸到千里之外的中郵科技廣州南沙智造基地。在那裡，智能監控平台“實時監控”全國上千台分揀設備的運轉。一旦發生異常，便會發出預警，遠程指導現場人員維修，保障設備穩定運行。



“這台智能分揀設備由我們自主研製，分揀速度處於行業領先水平，已在全國多個快遞轉運中心投用。”中郵科技股份有限公司創新研究院副總經理範生淼說，經過前期高速發展，行業正處於智能化轉型階段，人工智能、物聯網等新技術的應用，讓物流裝備更加“聰明可靠”，更好應對複雜多樣的作業場景。



以分揀機為例，搭載智能化技術，工作模式由過去的單機運作轉向多設備集成化發展。中郵科技自主研發設計的小件全自動無人化處理系統，集合單件分離、視覺檢測、自動集包等多項技術，實現了小件包裹全流程智能處理，即使在包裹高峰期也能“應對自如”。