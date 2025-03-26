美國戲劇表演教師範伊立：戲劇為人生賦能

二〇二三年六月，範伊立在美國南卡州溫思洛普大學授課（圖源：人民日報海外版） 中評社北京3月26日電／據人民日報海外版報導，範伊立是美國的一名戲劇表演教師，從小循規蹈矩的她在高考時，偶然走上了戲劇導演的學習之路。她之後的每個人生階段，都與戲劇密不可分。



與戲結緣



1996年，範伊立還是一名高中生。就讀於重點高中的她，每天的生活都被高強度的文化課學習填滿，身邊學霸雲集。在這樣的環境下，範伊立常常覺得自己學習有些吃力，感到非常苦悶，可除了學習她也找不到其他的人生方向。



“我從小就是一個非常典型的‘聽話’的學生，老師教我什麼我就學什麼，我從來不知道自己的興趣是什麼。”範伊立說道。



在範伊立高三那年，正巧碰到中央戲劇學院去學校招生，當時的範伊立並沒有意識到自己會與這所學校結緣。



“我是被我的朋友‘押’著去考試的，她當時對這件事情特別上心，她覺得我就應該去考中戲。”範伊立說。



這其實是因為，在高中時期，範伊立擔任班長。在學習生活中，她常常想出一些新奇的點子，組織同學們舉辦有趣的活動。範伊立說：“那個時候我會帶著大家做時裝周、排練小品，我覺得這些文娛活動可以讓我們的生活變得有趣一點。”



範伊立在朋友的陪同下報名參加了中戲的編導初試，但她沒有經過任何訓練，心里非常沒底。就在她覺得自己要“一輪游”的時候，她被通知參加第二輪考試。