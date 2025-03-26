覆蓋人群擴圍　多地保租房密集入市

中評社北京3月26日電／據經濟參考報報導，今年以來，深圳、上海、北京、長沙、昆明等多個城市保障性租賃住房（以下簡稱“保租房”）項目建設及入市節奏加快，帶動相對低價的租賃房源供應擴大。



業內人士表示，發力保租房是住房政策的重要導向，也是滿足新市民、青年人等群體住房需求的重要舉措，有助於緩解租房壓力，促進房地產市場平穩發展。



入市節奏提速



3月25日，深圳第六批保租房申請正式開啟，此次配租房源位於深圳市坪山區安居盤龍苑項目，為騰退再次配租房源。據瞭解，此次房源共有212套，其中，兩房戶型95套，三房戶型117套。



不只是深圳，成都今年也有多個項目入市。記者瞭解到，成都市郫都區莘薈公寓1373套房源預計於今年6月投運。此外，據成都軌道集團透露，隨著馬廠壩、幸福橋、中環、友誼4個TOD保租房項目投運，保租房房源將達到4700餘套（間）。



昆明方面，2025年第一批和第二批保障性租賃住房分配也於此前完成。



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，2025年是“十四五”收官之年，根據公開數據，截至去年，多地“十四五”期間保租房籌集任務已完成80%左右，剩下的任務將在2025年全面完成。在任務導向下，各地加快了保租房項目入市。

