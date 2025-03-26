商務部：加快落實各項擴消費政策措施

中評社北京3月26日電／據新華社報導，3月25日，商務部舉行擴消費專題新聞發布會，發布會表示今年以來消費市場平穩增長，下一步商務部將加快落實各項擴消費政策措施，為推動經濟持續回升向好作出積極貢獻。



商務部消費促進司司長李剛表示，後期來看，我國消費市場韌性強、潛力大、活力足，回升向好的基本趨勢沒有改變。隨著各項擴消費政策措施持續發力，“購在中國”系列活動有序開展，今年的消費市場總體將繼續呈現平穩發展態勢。



“下一步，商務部將積極會同相關部門，加快落實各項擴消費政策措施，指導各地結合實際創新工作舉措，形成擴消費的合力，為推動經濟持續回升向好作出積極貢獻。”李剛說。



作為新型消費之一的數字消費，近年來發展迅速。商務部電子商務司副司長王鵬飛提到，數字消費是新型消費的重要組成部分，在推動消費升級、擴大有效投資、促進產業創新方面發揮著重要作用。下一步，將抓好政策驅動、活動引領、場景創新、品質賦能等四方面工作。



“我們將加強數字消費相關政策研究，深化專項提升行動，聚焦數字產品和服務、內容和渠道等4方面，指導各地推出務實舉措，通過產業引育、標杆帶動、技術創新等豐富數字消費多元化供給。同時將繼續在雙品網購節、數商興農慶豐收、絲路雲品電商節等活動中嵌入數字消費主題，推動平台商家推出更多高科技含量、高附加值的數字化產品和服務。我們還將加強數字消費創新場景培育，探索線上線下聯動消費模式，加速AI大模型、虛擬現實等新技術融合應用。”王鵬飛指出。



在商品消費方面，李剛提到，商務部將著力做好，加力擴圍實施消費品以舊換新、開展汽車流通消費改革試點、組織形式多樣的消費促進活動等工作。



“截至3月24日，全國汽車以舊換新申請量合計超過150萬份；消費者購買12大類家電以舊換新產品超過2800萬台，4500多萬名消費者申請了5600多萬件手機等數碼產品的購新補貼，電動自行車以舊換新已經超過220萬輛。我們將抓好政策落地實施，密切跟蹤督導、優化便民服務，暢通回收鏈條，加大宣傳推廣力度，讓‘真金白銀’更高效更便捷直達消費者。”李剛說。