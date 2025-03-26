國台辦：建設廈金大橋是兩地民眾迫切心願

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。



有記者提問：據報導，廈金大橋（廈門段）項目首個預制墩台近期已完成吊裝作業，標誌著該項目進入新階段。請介紹有關情況。



陳斌華表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。我們始終把金門鄉親的利益福祉放在心上，近年來實施多項惠及金門百姓的措施，包括向金門供水，進一步放寬福建沿海與金門、馬祖直接往來航線（“小三通”）旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制。本月21日至23日，在福建正式承諾“金馬供水”30周年之際，福建省晉江市舉辦系列活動，以“同飲一江水，共話兩岸情”為主題，回顧福建向金門供水歷程、成果。自2018年8月實現向金門供水以來，福建向金門供水累計已超過4000萬噸，為金門同胞解決了用水難問題。



陳斌華亦表示，2023年發布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出，要“探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋”。我們和金門鄉親一樣，熱切期盼“新三通”早日實現，正在扎實推進各項工作。



後援記者：段曉魯