全國15個省份宣布推動“好房子”建設

中評社北京3月26日電／據工人日報報導，租住30餘平方米住房，可享受超過3000平方米公共空間，周邊環境可一站式滿足居住、商務辦公、休閑游憩等需求……成都“軌道城市寓見·雙鳳橋1店”入市不久，1423套（間）房源就實現了滿租，30歲以下的人群超過80%。成都穩步推進的軌道TOD保障性租賃住房，有力滿足了新市民、青年人群高品質租住需求，成為過渡性住房中“好房子”的正向示範。



今年，“好房子”首次寫入政府工作報告。政府工作報告提出，適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”，引發社會關注。



《工人日報》記者在採訪中發現，在成都，“好房子”項目已有遍地開花之勢。2024年8月，《成都市城市規劃管理技術規定（2024版）》出台，為“好房子”建設提供了政策依據。一家國有房企的成都區域負責人稱，新規實施後，贈送的挑空、陽台、入戶花園等面積均在政策允許範圍內，可以通過規劃設計與計容面積更好地融為一體，提高居住舒適性，市場反饋積極。



位於成都市天府新區的一處“好房子”項目，是成都新規推出後的首個落地項目。記者在現場看到，該住宅項目已初見雛形，由高層住宅、叠拼別墅及商業裙樓組成。特別是在售高層住宅以3.4米層高、40平方米生態陽台、142%得房率受到成都市民廣泛關注。總計4層的業主會所，健身房、泳池等配套設施一應俱全。現場銷售人員稱，因房源總計300多套，每日看房預約十分火爆。



今年全國兩會期間，住建部明確“好房子”落地方向，尤其提到政府民生工程要帶頭。結合城市更新，要採取多種方式把老房子改造成“好房子”。



因地制宜實施改造，更多老房子會變成“好房子”。記者瞭解到，成都城市更新穩步推進，各區因地制宜，成果初現。3月初，成都市錦江區剛剛發布71個2025年老舊小區片區綜合改造項目，涉及71個老舊小區，將分標段陸續實施。



位於成都市駟馬橋街道的工人村社區，始建於20世紀50年代，其中9棟住宅戶均面積集中在18～30平方米，均為D級危房，廚衛不成套、無天然氣、安全隱患大等諸多問題。2022年3月，該片區城市更新項目正式啟動，房屋規劃原拆原建，尤其注重運用智能化、信息化手段，建設智慧治理中心、增設監控攝像頭、人臉識別門禁及10餘套智能停車道閘。歷時兩年改造後，400餘戶居住在“筒子樓”的居民住進了擁有獨立廚衛的樓房。