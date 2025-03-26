日本感染性胃腸炎病例數連續6周創同期新高

中評社北京3月26日電／據新華社報導，日本國立感染症研究所25日發布的數據顯示，3月10日至16日這一周，日本全國定點醫療機構共報告感染性胃腸炎病例3.46萬餘例，平均每家定點醫療機構報告11.1例。這是全日本定點醫療機構平均報告的該病例數連續第六周創2015年以來同期最高紀錄。



據國立感染症研究所發布的數據，從行政區劃來看，定點醫療機構平均報告感染性胃腸炎病例數最多的是南部九州地區的大分縣，達21.92例，超過發布流行警報的基準（20例）。



今年以來，日本感染性胃腸炎病例數呈環比快速增長之勢。數據顯示，從2月3日至9日這一周起，平均每家定點醫療機構報告的該病例數已連續6周創2015年以來同期最高紀錄。3月3日至9日這一周，平均每家定點醫療機構報告病例11.38例，是去年同期的兩倍以上。



近期日本感染性胃腸炎病例涉及的病原體包括諾如病毒等。日本近日已發生多起諾如病毒引發的集體食物中毒事件。日本厚生勞動省資料介紹，諾如病毒引發的感染性胃腸炎和食物中毒一年四季均會發生，一般冬季最為流行。諾如病毒主要通過受病毒污染的食物、水或手接觸病毒經口傳播，可引發嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。健康人感染諾如病毒一般表現為輕症，但兒童和老年人等人群有可能出現嚴重症狀。



日本厚生勞動省呼籲民眾要勤洗手，兒童、老年人及其他免疫力較弱人群尤其應注意加熱食物時一定要熱透，出現腹瀉和嘔吐等症狀的人員不能以直接接觸方式處理食物，要妥善處理感染者的糞便和嘔吐物。