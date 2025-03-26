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最高檢依法對孫玉寧決定逮捕
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2025-03-26 14:22:40
中評社北京3月26日電／據新華社報導，記者26日從最高人民檢察院獲悉，海關總署原黨委委員、副署長孫玉寧涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對孫玉寧作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
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