國台辦：濫用司法欺凌兩岸婚姻群體有悖人倫

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國台辦3月26日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回答記者提問時表示，兩岸婚姻群體是“兩岸一家親”的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人。民進黨當局自詡“自由法治人權”，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理。



有記者提問：陸配“亞亞”因被認定煽動“武統”遭民進黨當局取消在台依親居留資格並限期離境，昨天被迫離開台灣，與三名子女分離。接下來還有另外兩名陸配也因同樣原因被限期離境。請問發言人對此有何評論？大陸方面為保障陸配在台權益，會否考慮以民間對民間方式就此進行接觸協調？第二個問題，國台辦政府網站今早公布“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，請問未來會如何追責？



陳斌華表示，兩岸婚姻群體是“兩岸一家親”的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人。民進黨當局自詡“自由法治人權”，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理。



陳斌華亦表示，關於“台獨”舉報專欄，我們會妥善處理相關舉報信息，查明事實證據。對於證據確鑿、性質惡劣的，會擇期曝光，並依據相關法律對這些打手、幫凶依法追責、終身追責。



後援記者：段曉魯