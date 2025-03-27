博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇將在香港舉辦

新聞發布會現場（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）記者26日在博鰲獲悉，博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025香港會議將於6月6日至7日在香港會議展覽中心舉行。



博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。正在參會的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會執行主席梁維特與香港特區政府創新科技及工業局局長孫東，26日共同出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025香港會議（香港會議）新聞發布會，介紹將於六月舉行的香港會議。發佈會由博鰲亞洲論壇秘書處新聞顧問扎法爾主持。



博鰲亞洲論壇於二○一九年發起國際科技與創新論壇，旨在加強全球科技治理、推動國際科技與創新合作、引領新技術規則的制定、加快落實聯合國2030可持續發展目標。國際科技與創新論壇之前已舉辦了三屆大會，成為科創領域重要的交流、對話與合作平台。



據介紹，國際科技與創新論壇2025大會將由博鰲亞洲論壇與香港特別行政區（特區）政府於今年6月6日至7日在香港會議展覽中心聯合主辦。香港會議的主題為“科技引領未來 創新驅動轉型”，預計將吸引800多名海內外的頂尖專家、學者及政經領袖，就國際創科發展的趨勢、前沿科技領域發展和機遇互相交流，為國家以至全球的創科發展注入新動能。



發佈會上，博鰲亞洲論壇咨詢委員會成員、博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會執行主席梁維特介紹說 ，國際科技與創新論壇是博鰲亞洲論壇2019年發起的會議，在2020年、2022年、2023年，分別在澳門、廣州、珠海舉辦三屆大會，共同探討科技發展的新趨勢，展示前沿技術和產品，推動科研成果轉化，促進產業對接。