美與俄烏“穿梭會談”難言解決問題

中評社北京3月26日電／據新華社報導，美國代表團於23日和25日與烏克蘭代表團、24日與俄羅斯代表團在沙特首都利雅得分別舉行了會談。根據白宮公布的兩份技術層面會談成果及俄方公布的俄美會談成果，各方主要就確保黑海安全航行、停止攻擊能源設施等達成共識。



儘管白宮宣稱“取得諸多進展”，但分析人士指出，此番會談實際上僅聚焦“技術性”問題，並不能解決俄烏在各自核心訴求上的分歧，更難言解決衝突、實現全面停火。



“技術性”談判



此次美俄、美烏分別舉行的會談主要聚焦技術層面的問題。24日，俄美兩國專業技術代表團進行會談，持續時間超過12小時。23日和25日，由軍方、外交官和能源官員組成的烏方代表團與美方代表團就停火“技術”問題進行磋商。



根據白宮25日發布的兩份文件，美國與俄烏均同意在黑海確保航行安全、消除使用武力的可能、阻止將商船用於軍事目的。美國與俄烏均同意制定措施落實美國總統特朗普與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基此前達成的禁止攻擊俄烏兩國能源設施的協議。根據俄羅斯克里姆林宮網站25日公布的通報，俄美會談主要成果包括五項，其中之一是俄美為停止打擊俄羅斯和烏克蘭能源設施制定措施。



澤連斯基25日在新聞發布會上將此次會談成果稱為“一份黑海停火協議”，即在海上和能源設施方面的停火。他表示，這雖不是實現全面停火的第一步，但是一個開始。同日，烏國防部長烏梅羅夫在社交媒體上發文敦促盡快舉行額外的技術磋商，以敲定實施、監督等方面的所有細節。



俄總統新聞秘書佩斯科夫25日表示，俄美此次會談是“沉浸在細節中”的技術談判，“有一種理解，即接觸將繼續下去，但目前沒有任何具體計劃”。俄羅斯政治學家亞歷山大·杜金指出，此次會談是“純技術程序”，所有根本問題衹有在元首協調的層面才能解決。