俄美烏會談　“最艱難的問題”未有共識

中評社北京3月26日電／據新華社報導，美國白宮25日公布美方代表團在沙特阿拉伯首都利雅得分別與烏克蘭、俄羅斯代表團進行技術層面會談的成果。同日，俄羅斯公布俄美利雅得會談主要成果。各方就確保黑海航行安全、暫停打擊能源設施等達成共識。



烏克蘭總統澤連斯基當天在會見媒體時說，烏方沒有就領土問題與美國和俄羅斯達成任何共識，美方同意將於近期就停火細節舉行新一輪會談。



澤連斯基：領土問題沒有共識



澤連斯基說，與俄方談判“最艱難的問題”有兩個，即領土問題和全面停火問題。利雅得會談期間，烏美代表團沒有討論領土問題，但他認為美俄代表團可能就此進行了討論。烏方沒有就領土問題與美俄達成任何共識。



澤連斯基說，美方認為俄烏在海上和能源設施方面的停火，應在烏美聯合聲明和美俄聯合聲明發布後立即開始。烏方和美方將監督遵守停火情況。此外，各方還討論了第三方尤其是土耳其和沙特參與停火監督的問題。



澤連斯基還說，烏美和美俄兩份聯合聲明有“五分之一的內容”存在分歧。烏美雙方同意盡快就停火細節舉行下一輪談判。



美國代表團於23日和25日與烏克蘭代表團在利雅得舉行會談，24日與俄羅斯代表團在利雅得舉行會談。



俄美公布會談多項結果



根據俄羅斯克里姆林宮網站25日公布的通報，俄美會談主要成果包括五項：俄美雙方同意確保落實黑海港口農產品外運協議、美國推動恢復俄羅斯農產品和化肥向世界市場出口准入、俄美為停止打擊俄羅斯和烏克蘭能源設施制定措施、俄美歡迎第三方就落實能源和海事協議開展斡旋、俄美將繼續致力於實現持久和平。