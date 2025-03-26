“通脹＋關稅政策”加劇美國民眾擔憂

中評社北京3月26日電／據央視新聞報導，美國世界大型企業研究會25日發布數據顯示，美國3月消費者信心指數為92.9，低於2月的98.3與市場預期，連續第四個月下降。其中，反映短期收入前景、商業和就業市場環境的消費者預期指數降至65.2，為12年來最低水平，遠低於80的門檻。



消費者預期指數降至80以下，通常是經濟將出現衰退的信號。分析認為，一直存在的通脹加上美國總統特朗普的關稅政策，加劇了美國消費者對經濟的擔憂。