“銀發經濟”由“銀”轉“金”催生新機遇

中評社北京3月26日電／據央視新聞報導，隨著中國老齡化程度加深和老人就醫需求增長，陪診服務進入快速規範化階段。上海出台助醫陪診服務試點方案，並於日前啟動了2025年陪診師培訓，計劃新培訓1100名陪診師。業內人士指出，隨著服務需求的提升，陪診服務行業將更加注重陪診人員的專業培訓，以確保陪診人員能夠提供高質量的服務。



上海戶籍老年人口已突破568萬，其中30多萬是獨居高齡老人。在這堂陪診實訓教學課上，專業醫護人員正在詳細講解推老人的輪椅時需要注意的細節，並對如何監測脈搏進行了逐一教學。作為陪診師必備技能，還進行了胃腸鏡檢查、術後康復等專項服務指導。



此次陪診師培訓工作由上海市民政局和上海開放大學共同舉辦，上海市養老服務和老齡產業協會組織考核。培訓對象主要來自社區養老服務中心、敬老院、居家照護機構等單位，暫不對社會人員開展培訓。報名工作啟動後，各區都出現了“一位難求”的火爆局面。



據瞭解，一名合格的陪診師除了要熟練掌握就醫流程之外，還要學習心理學、法律倫理、溝通技巧、急救知識等。通過考核後，學員獲得“上海養老服務陪診師證書”，可在對應的各區試點平台在線或者街道線下接單。為保障這支隊伍長期發展，上海開放大學還在3月24日同步上線“養老服務人才管理平台”。



據瞭解，陪診服務行業正逐步向專業化、標準化和智能化方向發展。今年3月，四川成都推出《陪診服務人才培育聯盟合作框架協議》，並向27名勞動者頒發了首批陪診服務專項職業能力證書；湖南將推動“就醫陪診服務規範團體標準”的制定，通過行業標準的形式為陪診師、就醫服務組織提供明確的操作指南和規範要求。



業內人士表示，伴隨人口老齡化進程加速，國內養老服務需求廣闊，中國銀發產業市場規模不斷擴大。目前，陪診服務行業正處於發展階段。隨著服務需求的提升，陪診服務行業將更加注重陪診人員的專業培訓，以確保陪診人員能夠提供高質量的服務。