海南自由貿易港封關運作會帶來哪些變化？

中評社北京3月26日電／據人民日報報導，瓊島三月，春潮湧動。



3月25日下午，博鰲亞洲論壇國際會議中心。作為博鰲亞洲論壇2025年年會框架下的主題論壇之一，第五屆全球自由貿易港發展論壇在此舉行。在長達2.5小時的交流分享中，與會嘉賓分析世界自由貿易發展趨勢，聚焦普惠包容的經貿合作，探討海南自由貿易港發展路徑，為中國經濟高質量發展、持續擴大高水平對外開放獻計獻策，為推動發展更有韌性的經濟全球化貢獻智慧。



“我們對封關運作後的海南自由貿易港充滿期待”



“浚海5”自航耙吸式挖泥船不停調整方向，利用耙爪把海底泥沙吸到船艙，直至挖掘深度達到設計疏浚底標高……海南洋浦港區航道改擴建工程現場一片忙碌。“我們的工作是把一條小路擴展成‘海上高速公路’。”項目負責人朱君說。



作為海南自由貿易港封關運作的關鍵基礎設施，該工程投產後，洋浦國際集裝箱碼頭年通過能力將達360萬標箱，港口可靠泊的船舶等級將提升至20萬噸級。



建設海南自由貿易港，是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。從2019年“推進海南自貿試驗區建設、探索建設中國特色自由貿易港”到2025年“加緊推進海南自由貿易港核心政策落地”，海南自由貿易港已連續7年寫入中國《政府工作報告》。



“當前，我們正加快落實封關運作方案，加緊推進自由貿易港核心政策落地，精心做好各項準備工作，確保2025年底如期順利實現封關運作。”論壇現場，海南省省長劉小明表示。



何為封關運作？



所謂“封關”，是指將海南全島打造為“境內關外”的區域，堅持“一線”放開——自貿區（港）與境外實現貨物、資金和人員等要素自由流動；實行“二線”管住——從自貿區（港）出入中國境內的貨物，納入全國海關通關一體化常規監管，徵收相應稅收；做好島內自由——對島內企業實施低干預、高效能的精準監管，實行更加自由便利的貿易投資政策。