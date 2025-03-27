王輝耀答中評：兩岸經濟融合台灣可擁大市場

全球化智庫（CCG）創始人兼理事長，國務院原參事王輝耀接受中評社記者訪問（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）全球化智庫（CCG）創始人兼理事長，國務院原參事王輝耀26日接受中評社記者訪問時表示，如果兩岸在融合及經濟一體化上做得更多，台灣可以在此發揮巨大的作用，並且擁有巨大的市場。



以“在世界變局中共創亞洲未來”為主題的博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。王輝耀26日在出席“高端對話：聯合國未來峰會之後的全球治理”分論壇後接受中評社記者訪問。



王輝耀認為，共創亞洲未來的過程中，台灣也是很重要的部分。他指出，如果兩岸在融合及經濟一體化上做得更多，台灣可以在此發揮巨大的作用，並且擁有巨大的市場。“如果能夠摒棄、清除一些負面的東西和障礙，海峽兩岸走得更近、可以合作得更好，我覺得很有前景。”



王輝耀認為，雖然現時因政治因素阻礙了兩岸正常交流，但還是要努力讓兩岸民眾往來交往。“大陸多地都宣佈了多項台灣同胞來大陸讀書就業的優惠政策，這是非常積極的。”他還認為，開放旅遊也是促進互相瞭解的辦法，並且能促進經濟發展。“經濟很發達，大家都會很高興。我覺得經濟融合有助於實現和平統一。”



另外，作為連續多屆參會嘉賓，王輝耀表示，今年論壇聚焦全球治理話題，視角得到顯著提升，十分契合當下複雜多變的國際局勢。加之博鰲獨特的地理位置，極大地促進了參會者之間的交流融合。



