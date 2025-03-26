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韓國一架滅火直升機墜落飛行員喪生
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2025-03-26 17:36:16
3月26日，在韓國慶尚北道義城郡，消防員在直升機墜落事故現場進行調查（圖源：新華社）
中評社北京3月26日電／據新華社綜合韓聯社報導，一架在韓國慶尚北道義城郡山林地區滅火的直升機當天墜落，一名飛行員喪生。
當地消防部門說，已派出救援人員趕往事發地點。
據韓國媒體此前報導，22日起於慶尚北道義城郡的山火已蔓延至多地，至26日晨已造成18人死亡、19人受傷。韓國代總統、國務總理韓德洙26日說，韓國東南部的山火造成了“前所未有的破壞”，超出預期。
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