李在明涉嫌違反韓《公職選舉法》案被判無罪

中評社北京3月26日電／據新華社報導，韓國首爾高等法院26日對最大在野黨共同民主黨黨首李在明涉嫌違反《公職選舉法》案作出二審判決，推翻一審判決結果，李在明被判無罪。



去年11月，首爾中央地方法院在一審判決中認定李在明在2021年競選總統期間作虛假陳述，違反《公職選舉法》，判處其一年有期徒刑，緩刑兩年。李在明隨後提出上訴。



韓國首爾高等法院此次判決認為，李在明在競選期間作出的“不認識”牽涉一起地產腐敗案關鍵人物的發言不屬於“發布虛假事實”。