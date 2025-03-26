張國清：市場監管提效　促平台經濟健康發展

中評社北京3月26日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清近日到有關平台企業調研促進平台經濟健康發展和市場監管等工作。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，落實黨中央、國務院決策部署，緊緊圍繞高質量發展這個首要任務，持續提升市場監管領域治理能力，促進平台經濟健康發展，更好滿足人民群眾對美好生活的需要。



張國清先後來到外賣送餐、網絡零售、直播電商、交通出行等平台企業，詳細瞭解企業商業模式、技術創新、合規經營等情況，鼓勵企業堅持經濟價值和社會價值並重，更好為高質量發展和高品質生活服務。他表示，平台經濟有利於提高全社會資源配置效率、發展新質生產力。平台企業是平台經濟的關鍵載體，具有很強的社會屬性和溢出效應，要發揮在促創新、擴消費、穩就業等方面的引領帶動作用，加強中小商戶和新就業形態勞動者權益保障，切實維護消費者合法權益，提高平台參與各方的獲得感、滿意度。要加快完善平台規則、算法、收費、直播電商等相關法律法規，推動規則公開公平、算法向上向善、收費合理透明、直播電商規範有序。要堅決整治低質低價“內卷式”競爭、不合理設置配送時限、不合理收費抽傭等問題，嚴厲打擊假冒偽劣、虛假宣傳、虛構優惠、虛假比價、流量炒作等行為，構建平台經濟健康發展的良好生態。



張國清強調，提升市場監管領域治理能力是高質量發展的必然要求和有力保障。要堅持抓在日常、嚴在平時，持續提升常態化監管能力。要聚焦產品質量、標準、安全等方面群眾反映強烈的問題，強化源頭治理，健全長效機制。尤其針對食品安全，要堅持“四個最嚴”，落實進一步強化食品安全全鏈條監管要求，增強產運儲銷各環節監管合力，守牢安全底線。要一體推進法治監管、信用監管、智慧監管，加快建立貫穿上下、聯通左右的穿透式監管平台，增強及時發現問題、及時解決問題的能力，持續提升市場監管效能，更好更有力維護群眾利益。