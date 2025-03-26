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哈爾濱理工大學黨委常委陳慶國接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-03-26 17:27:23


　　中評社北京3月26日電／據新華社報導，哈爾濱理工大學黨委常委、副校長陳慶國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受黑龍江省紀委監委紀律審查和監察調查。


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