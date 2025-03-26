“櫻花為媒，鄂台共賞荊楚韵”兩岸觀光旅遊交流座談會在襄陽舉行（圖源：中國台灣網） 中評社北京3月26日電／據中國台灣網報導，近日，“櫻花為媒，鄂台共賞荊楚韵”兩岸觀光旅遊交流座談會在襄陽舉行。來自台灣中華兩岸觀光旅遊協會代表團鐘新富一行30人，與襄陽文旅部門、文旅企業，就襄陽旅遊和文化資源進行推介，以此促進兩岸觀光旅遊界交流合作與發展。



座談會上，深入挖掘襄陽的味覺記憶、歷史文化、城市格局、人情味以及未來願景的《一口襄陽》城市宣傳片和襄陽文旅宣傳片播放，向台灣同胞簡要展示襄陽地理位置、歷史底蘊、自然資源和人文景觀。

“襄陽人傑地靈，劉秀、諸葛亮、孟浩然、米芾等名人出生或居住在此；襄陽有近三千年的歷史底蘊，是中國歷史文化名城和優秀旅遊城市，既有5A級傳統景區古隆中，又有現代仿古景點唐城影視基地。”襄陽市文旅局相關負責人圍繞襄陽獨有的文旅資源禀賦，向在場台胞同胞推介，歡迎廣大台胞前來做客。



“我從小在旅遊雜誌中就瞭解了湖北各地的著名旅遊景點，今天終於親眼看到，比書中更加壯闊美麗。”中華兩岸觀光旅遊協會會員蕭興宗先生說，祖國的大好河山，百聞不如一見，兩岸同文同宗，說到底是一家人，應多多交流、相互瞭解、加強合作，共同促進兩岸旅遊業繁榮發展。



中華兩岸觀光旅遊協會顧問張哲彰先生說，兩岸血濃於水，希望能共同搭建文化旅遊交流平台，進一步增進兩岸同胞之間感情。“旅遊能夠促進兩岸民間力量的互動與合作，希望大家攜起手來，共同增進兩岸同胞利益福祉。”中華兩岸觀光旅遊協會副理事長黃瑞光說。



鄂台兩岸旅遊行業從業者紛紛表示，希望通過線上線下活動，加強襄陽各景區營銷推廣力度，加大襄陽特色文旅產品的推介，讓更多的台灣同胞瞭解襄陽、愛上襄陽，共同推動兩岸文旅合作邁向新高度。