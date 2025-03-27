周小川：海南港建設可更側重於服務貿易開放

博鰲亞洲論壇副理事長、中方首席代表周小川（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇副理事長、中方首席代表周小川25日在博鰲發表演講時表示，海南自貿區自由港的建設需要和海南的發展戰略相配合，和國家的改革開放和發展戰略以及海南在其中所起的作用相配合。要切實研究如何發揮好海南現行的比較優勢和潛在的比較優勢，發揮好海南在亞洲區位上的地緣位置優勢。周小川認為，從潛在比較優勢來看，海南自由貿易港建設可更側重於服務貿易的開放，注重發展高端服務業，打造中國的服務業對外開放高地。



博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。周小川在25日舉行的全球自由貿易港發展論壇上發表演講。他說，七年前，習近平主席在博鰲亞洲論壇提出“探索建設中國特色自由貿易港”，並在海南建省辦經濟特區30周年大會上宣布支持海南全島建設自由貿易試驗區和逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。海南自貿區的設立受到各方，特別是亞洲很多國家和地區的廣泛關注。



去年12月，習近平主席進一步指示，要求抓緊落實各項部署，緊緊圍繞海南的戰略定位，把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區是黨和國家賦予海南的戰略定位。海南自由貿易港將不僅是貨物、服務、資金、數據等要素自由流動的試驗田，更是規則制度集成創新的前沿陣地。



周小川表示，改革開放通常是在少數特殊區域進行試點和測試，取得經驗，不斷改進，並贏得共識。中國的改革開放歷程就是先設一些試驗區，通過試點形成可復制、可推廣的經驗來進一步傳導。最早中國設立了4個特區，作為改革開放早期的經濟體制轉軌試點，取得了突出的成效。特別是深圳特區，發揮了自身在地理和貿易方面的優勢，對全國後續的改革開放產生了重大影響。後來設立的14個經濟技術開發區，有的比較成功，有的不太突出。2013年，上海自貿區正式批准設立，進一步推動開放試驗，取得了進展。隨後，自貿區開始擴容，從2013年到2023年，先後設立了22個自貿區，因地制宜，各有特色，各有側重。例如，廣東自貿試驗區包含了廣州南沙自貿區、深圳蛇口自貿區、珠海橫琴自貿區三大片區，是一個特別大的試驗區。這些試驗區特別注重敢闖敢試，如果經驗能夠成功的話，會有相當一部分可復制可推廣。