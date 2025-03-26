櫻緣莓好相約馬橋　兩岸同胞攜手共跑

中評社北京3月26日電／據中國台灣網報導，近日，靖江市馬橋鎮組織鎮域台胞台屬們參加“櫻緣莓好 愛上馬橋”粉紅跑活動，和其他馬拉鬆愛好者們共同享受運動與美景交織的春日時光，更在歡聲笑語中彰顯兩岸一家親的深厚情誼。



活動現場，大家身著統一的粉色運動裝，神采奕奕地共赴這場春日之約。開跑儀式精彩的歌舞點燃了全場的激情，選手們蓄勢待發，隨著一聲令響，粉色的身影如潮水般湧出，迎著三月的春風，穿梭在櫻花掩映的鄉間賽道上。大家共同享受奔跑帶來的樂趣，沿途的田園風光、農家小院都讓人感受到鄉村的生機和活力。



賽事特別打造的“兩岸情緣能量站”成為賽道上的人氣打卡點，這里不僅提供了馬橋草莓等特色美食，還特別融入了台灣風味名吃——鳳梨酥。大家在感受“甜蜜”與“溫度”的同時，也能品嘗到來自寶島台灣的地道風味，讓“同根同源一家人”的情感在味蕾間悄然傳遞。



粉紅跑結束後，馬橋鎮還為台胞台屬們安排三愛草莓科普館參觀和草莓采摘體驗活動。在草莓科普館中，台胞台屬們認真聆聽講解員的介紹，瞭解草莓生長過程、品種特點以及營養價值等知識。在草莓采摘園，大家親手采摘新鮮的草莓，零距離的體驗讓台胞台屬對大陸鄉村振興的成果有了更直觀的感受。



櫻花紛飛處，兩岸情正濃。一場粉紅跑，跑出了馬橋春日經濟的熱度，更跑出了兩岸同胞“心連心、共發展”的堅定信念。未來，靖江市將繼續深化兩岸合作，凝聚更多新力量。