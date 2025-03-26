台灣美食家高文麒盛贊泰州美食名不虛傳

中評社北京3月26日電／據中國台灣網報導，近日，台灣知名美食家高文麒到訪泰州，在深入探尋當地美食文化後，對泰州美食贊不絕口。



高文麒在美食領域有著深厚的底蘊，曾擔任《舌尖上的中國》《風味人間》等美食紀錄片顧問，並出版多部飲食文化書籍。此次泰州之行，他深入大街小巷，品嘗了眾多當地特色美食。



在泰州早茶店，高文麒品嘗了蟹黃湯包、海陵魚湯面和手工幹絲等招牌美食。他對蟹黃湯包贊不絕口，認為蟹肉與蟹黃的搭配恰到好處，避免了純蟹黃易起膩的問題。海陵魚湯面更是讓他連連稱讚，湯頭是用炸過的鱔魚骨曬幹後吊制而成，通過大火翻騰讓脂肪乳化，呈現出濃鬱的白色，鮮度極佳。面條選用略帶碱味的細面，口感扎實爽口，與魚湯搭配堪稱完美。手工幹絲也讓他驚喜不已，幹絲刀工出色，不連刀不斷絲，口感略硬，帶著醬油的鮮味，口味清淡，別有一番風味。除了早茶，高文麒還前往當地土菜館，品嘗了魚籽魚泡、豬尾巴燒鴨掌、肥腸豆腐和蟶子蘿蔔湯等特色菜肴。



高文麒表示，泰州美食給他留下了深刻的印象。這里的美食不僅口味獨特，還蘊含著豐富的歷史文化底蘊，每一道菜都能感受到當地人對美食的用心和傳承。他希望通過自己的分享，讓更多人瞭解泰州美食，感受這座城市獨特的飲食魅力。