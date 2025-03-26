甘肅：做深做實回訪教育

中評社北京3月26日電／據中央紀委國家監委網報導，近期，甘肅省紀委監委案件審理室會同省委組織部幹部監督處對64名受處分幹部開展回訪教育。



“此次回訪教育是省紀委監委首次探索與省委組織部聯合開展。”甘肅省紀委監委案件審理室負責同志介紹，開展回訪教育是紀檢監察機關對黨員和其他公職人員履行監督職能的延續。



甘肅省紀委監委把回訪教育作為激勵幹部擔當作為和做實案件查辦“後半篇文章”的重要抓手，注重發揮部門協同作用，持續釋放嚴管厚愛的叠加效應。回訪前，省紀委監委採取“談、聽、查”工作法，做好訪前準備。對在編在崗的回訪對象，採取到其所在單位“面對面”方式進行；對已退休或生活在外地的回訪對象，因身體、交通等原因“面對面”回訪確有困難的，在徵求其本人意見後，通過電話方式進行。



據瞭解，64名回訪對象中，從處分程度看，給予黨紀及政務輕處分的56人，占87.5%；給予黨紀及政務重處分的8人，占12.5%。為確保回訪教育的精準性，回訪組工作人員通過聽取原辦案人員意見、調閱審理報告等，綜合掌握回訪對象所犯錯誤性質、情節、處分類型以及受處分時的思想、工作和生活動態，有針對性地開展回訪教育，充分體現監督的硬度、批評教育的力度、組織關懷的溫度。



“我們把教育人、轉化人、挽救人作為出發點，注重發揮暖人心、消顧慮、卸包袱、鼓幹勁的作用。”甘肅省紀委監委案件審理室主要負責同志表示。



回訪組把談心談話、紀法教育、心理疏導貫穿回訪教育全過程，側重對回訪對象解壓疏導、激勵鼓勁。通過與回訪教育對象本人談、所在單位主要負責同志和班子成員談、所在單位負責紀檢監察工作的同志談、所在黨支部負責同志談的方式，全方位瞭解回訪對象的思想、工作、生活情況，提升回訪教育工作質效。在此基礎上，建立“一人一檔”回訪檔案，對受處分人員進行精準“畫像”，形成客觀中肯的回訪意見，既做好對受處分黨員幹部的監督管理，也為處分影響期滿後的使用提供參考。