海南“醫聯世界”彰顯國際範兒

中評社北京3月26日電／據新華社報導，博鰲亞洲論壇2025年年會期間，鄰近會議中心的海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（以下簡稱樂城先行區），贏得不少特意前往參觀的外國嘉賓點贊。這個12年前設立的“醫療特區”，如今已累計引進460餘種國際特許藥械，惠及包括外籍患者在內的11萬多人次。



吸引全球目光的樂城先行區，是海南“醫聯世界”的縮影。近年來，海南持續擴大醫療對外開放，接診外籍患者人次屢創新高，正以高效、溫暖的服務塑造國際醫療口碑。



海口市人民醫院國際醫療部，來自加拿大的約翰通過醫院英文官網預約，僅用30分鐘便走完掛號、問診、取藥全流程。



“從護照核驗到多語種導診，這裡像一條‘國際醫療快車道’。”約翰說，醫院從就醫習慣、環境、流程和服務態度上，為外籍人士制定了特殊的方案。其“一站式”服務還涵蓋了保險直付、病歷翻譯等環節，並為緊急病例開通24小時應急通道。



以綠色通道破解“就醫壁壘”，讓海口市人民醫院成為常住海南外籍患者的主要就診選擇之一。



作為國家中醫藥服務出口基地，三亞市中醫院不但配備了俄語翻譯，部分醫生還可以直接用英文接診，其中醫特色理療項目，吸引了不少千里迢迢專程趕來的外國人，俄羅斯建築工程師康斯坦丁就是其中一位。



康斯坦丁從網站上瀏覽到這家醫院的信息後，立即帶上父母來體驗艾熏、針灸和推拿。“中醫太神奇了！”他感嘆，“醫生的技術加上溫暖的氣候，對肩頸、腰椎疼痛的治療效果很明顯。”



2024年，三亞市中醫院接待外籍人士近7000人次。此外，該醫院還不斷拓展對西班牙、巴西、俄羅斯等國及中東地區的中醫藥服務貿易，同時為哈薩克斯坦、葡萄牙等培養了一批中醫藥人才。