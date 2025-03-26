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吉林省委金融委員會辦公室張巍接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-03-26 17:25:16


　　中評社北京3月26日電／據中央紀委國家監委網報導，吉林省委金融委員會辦公室（省地方金融管理局）副主任（副局長）張巍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。

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