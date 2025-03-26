中評社北京3月26日電／網評：香港蟬聯全球金融中心第三的重要啟示



來源：大公網 作者：屠海鳴



英國智庫Z／Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院20日在英國倫敦和中國深圳同時發布“第37期全球金融中心指數報告”（GFCI 37），香港繼去年9月重回全球金融中心排名第三後，今年再度位居第三。值得注意的是，香港得分較上次大增11分至760分，領先第四名的新加坡10分，與第二名的倫敦僅差2分。



十三屆全國政協副主席、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍3月20日在北京會見香港歐洲商會訪京團一行時表示，香港歐洲商會一直看好中國、看多香港，積極參與香港建設，支持香港特區政府依法施政，推動歐洲企業長期投資香港，為歐洲商界和香港深化合作搭建橋梁作出的貢獻表示讚賞。



夏寶龍表示，中國政府始終堅持全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，加強和拓展同世界各國各地區的交流合作，為包括歐洲在內的世界各地企業在香港發展創造更好條件。



香港歐洲商會代表表示，對中國推進高水平對外開放、高質量建設粵港澳大灣區和香港未來更好發展前景充滿信心，將推動更多歐洲資本、企業、人才來港投資興業發展。



香港蟬聯全球金融中心第三，且得分大增，這體現出香港作為全球金融中心地位依然穩固，這不是英美等國家“賞賜”的，而是在中央大力支持下，香港打拼出來的。



事實證明，只要我們一心一意拚經濟、謀發展，埋頭做好自己的事情，就不怕抹黑、不懼打壓、不畏挑戰，就一定能取得舉世公認的佳績，就能吸引各國投資者來港發展。