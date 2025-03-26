中評社北京3月26日電／網評：香港國際化發展策略的新思考



來源：大公網 作者：胡恩威



香港一直都是亞洲乃至全球的重要國際都市。過去幾十年來，香港的國際化策略主要以英美為參照對象，語言上以英語為主導，教育、醫療、專業認證等領域均以英美體系為標準。然而，隨著國際政治經濟格局的變化，特別是中國在國際舞台上的崛起，香港的國際化定位亟需重新思考。



一、香港國際化的現狀與挑戰



1.教育體系的英美化傾向。香港的高等教育體系長期以來以英美為標杆，大學排名、學術評估、課程設置等方面均依賴英美認證機構。這種依賴雖然在一定程度上提升了香港高校的國際知名度，但也帶來了諸多問題。首先，過度依賴英美評估機制可能導致香港高校失去自主性，無法根據本地和區域需求進行靈活調整。其次，這種單一的評價體系可能忽視了其他重要的學術價值和文化多樣性，導致香港高校在國際化進程中失去多元化的機會。



2.語言政策的單一化。香港的教育體系長期以來以英語為主導，從基礎教育到高等教育，英語被視為主要的教學語言。這種語言政策雖然有助於香港與國際接軌，但也導致了中文和其他語言的邊緣化。



3.科技創新能力的不足。儘管香港在金融、法律等傳統領域具有強大的國際競爭力，但在科技創新方面卻落後於內地和其他亞洲國家。近年來，內地不少科技企業展現了強大的創新能力和國際影響力。相比之下，香港的科技創新能力相對薄弱，缺乏具有國際競爭力的科技企業。



4.體育教育與文化藝術的“邊緣化”。香港的體育教育和文化藝術教育長期以來未能得到充分重視。同樣，香港的文化藝術教育也未能充分發揮其潛力。