中評社北京3月26日電／網評：美國經濟處於危險的十字路口



來源：大公網 作者：宇文



特朗普1月20日重返白宮以來，美國政府實施的激進貿易保護主義措施，導致美國股市大幅波動、製造業停滯、消費者信心驟降，於是全球經濟學界頻繁使用“特朗普衰退”這一概念。這顯然不是經濟學家們的嘩眾取寵，而是殘酷的現實，也是反映特朗普這位商人總統雜亂無章的決策所帶來的衰退漩渦。



確實，特朗普二次執政以來，美國出現了經濟衰退跡象。分析認為，2025年第一季度美國GDP將萎縮2.4%，而高盛等金融機構已將美國全年經濟增長預期從2.4%下調至1.7%。面對這場由關稅政策、政府裁員與移民限制等多重因素引發的經濟動蕩，隨著特朗普更加激進和混亂的決策還在繼續。



“特朗普衰退”的源頭在於激進關稅政策的“零和遊戲”。3月4日，美國對墨西哥和加拿大加征25%關稅的措施正式生效，這一政策將美國平均關稅水平，推升至上世紀40年代以來的最高水平。隨後的鋼鋁關稅以及將於4月2日起對全球加征“對等關稅”，不僅引發美國主要貿易夥伴的反制，也嚴重破壞了美國形象。更重要的是，特朗普的關稅措施既沒有為美國帶來更多收入，也沒有讓製造業回流美國，反而讓美國市場陷入困頓。



正步向“滯脹”的泥潭



一方面，美國股市堪稱“特朗普衰退”的風向標。在特朗普宣布單邊主義關稅措施後，道瓊斯工業指數一度錄得近900點的單日跌幅，納斯達克指數兩周內蒸發逾12%，科技巨頭市值縮水超10萬億美元。“美股七巨頭”之一的特斯拉，股價從年初接近380美元，到3月10日一度低見約222美元，抹去了特朗普勝選帶來的全部漲幅。



另一方面，特朗普政策的不確定性，讓美國企業陷入決策困境，使企業不敢貿然擴張，製造業投資規模已連續三個月下滑。從福特汽車到沃爾瑪，面對特朗普怪異的善變，都不敢簽署長期合同。對此，《金融時報》調侃為“多年未見的波動水平”，《紐約時報》則一針見血批評特朗普的承諾總是“籠統而絕對”，卻在執行中不斷與現實碰撞。當政策制定者本身成為市場最大的風險源時，經濟活動的收縮幾乎成為必然。