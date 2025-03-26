安徽宣紙工匠，接力傳承千年技藝

中評社北京3月26日電／據新華社報導，在安徽省宣城市涇縣，“三丈三”巨型宣紙生產車間人聲鼎沸。大家都將目光聚焦於中部的紙槽之上。



“一、二、三，起！”隨著整齊的號子聲，44名撈紙工人用手一齊將長11.4米、寬3.6米的簾床從紙槽中撈出，在8名工人的輔助下，隨著漿水緩緩滴下，一張“三丈三”巨型宣紙雛形初現。



然而，撈紙只是“三丈三”製作中的一個步驟，此後還要經過板榨、曬紙、剪紙等多道工序。



“無論製作多大的宣紙，從投料到成紙，都需要300多天、108道工序。正是工人們在每道工序中的精益求精，才有了宣紙名滿天下的榮耀，才有了我們引以為豪的國家級非物質文化遺產代表性項目。”中國宣紙股份有限公司（以下簡稱“中國宣紙公司”）副總經理黃迎福說。



精益求精，磨煉手藝



從涇縣縣城出發，驅車17公里，便來到了群山環抱的榔橋鎮烏溪村。這裡是中國宣紙公司生產車間的所在地。



在撈紙車間，記者見到了正在查看紙漿情況的黃迎福。“在生產一線的工人就有400多人，他們都是公司的驕傲。”分管生產的黃迎福進入中國宣紙公司工作近40年，幾乎每天都泡在車間，他能夠叫出廠裡每名工人的名字。



在黃迎福眼裡，撈紙工齊志國便是其中的代表。



齊志國是涇縣本地人，從1995年進廠學徒開始，工作近30年，“撈紙多少張已經數不清了，但怎麼也有幾百萬張，成品率大概能達到95%。”齊志國話不多，工作時一臉嚴肅，說起自己的成績，反倒有些不好意思。