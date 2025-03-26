網絡援藏助力民生改善

中評社北京3月26日電／據人民日報報導，在西藏自治區昌都市邊壩縣人民醫院，一次遠程會診正緊張開展。打開遠程會診系統，邊壩縣人民醫院的醫生擁青正在和昌都市人民醫院的醫生遠程連線，為一名患者開展心臟檢查。



“位置再偏一點”“角度要調整”，視頻另一端，市裡的醫生正在為擁青提供指導。



如今，邊壩縣人民醫院的醫生們遇到了問題，都可以通過這套5G遠程醫療系統與市人民醫院開展聯合會診。邊壩地理位置偏遠，患者如果前往市人民醫院就診，單程就要花七八個小時。



“通過視頻連線，系統能實時同步患者檢查的各項信息，並反饋給我們一線醫生。”擁青說，“這套設備是援藏幹部為醫院捐贈的。有了它，我們能為本地群眾提供更高質量的醫療服務。”



“我們立足專業，持續引進各類網絡設施，切實提升邊壩網絡服務的水平。網絡基礎設施的持續完善，助力邊壩民生改善。”中國電信援藏幹部，邊壩縣委常委、副縣長黃學田說。



邊壩縣城民族路社區的辦公室內，一個電子大屏不斷閃爍跳動，中國電信援助的數字鄉村平台正悄然發揮作用。“目前最常用的功能是電子監控。”社區工作人員李寧告訴記者。



依靠電子監控，社區的每個角落盡收眼底。今年春節期間，監控畫面顯示一名兒童在河邊獨自玩耍，電子監控系統立即識別，工作人員通過系統的喇叭勸孩子遠離湍急的河流。



聚焦主責主業，中國電信援藏幹部利用產業優勢持續為邊壩縣發展賦能。據介紹，2024年中國電信援藏幹部們聯繫投入捐贈資金2481萬元，實施曲桑村美麗宜居鄉村項目二期、智慧文旅新建平台項目、草卡鎮桑卡社區智慧社區新建項目、數字鄉村新建項目等8個精準幫扶項目。邊壩縣86個行政村（居）將實現數字鄉村的全覆蓋，縣鄉村三級聯動管理、資源整合貫通、公共服務融匯暢通，有效提高政府辦事效率和服務能力，全面提升鄉村數字化治理能力。