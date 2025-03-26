陳麗生：被“逼”出來的非洲破局征程

2010年，剛到盧旺達的陳麗生拍攝的當地工業園（圖源：中國僑網） 中評社北京3月26日電／據中國僑網報導，2010年，陳麗生第一次踏上非洲盧旺達的土地，帶著敢為人先的佛山精神開啟了在非洲的創業征程。陳麗生回想自己的經歷坦言，勇闖非洲市場完全是被“逼”出來的。



國際金融危機席捲全球時，陳麗生所在的公司面臨創立以來的最大困境，營收和利潤雙雙下滑。此時轉機出現，盧旺達採購方主動上門尋求合作，希望中方人員長期駐非跟進項目。然而面對陌生艱苦的環境和諸多未知風險，這個看似誘人的訂單無人敢接。



面對是否去非洲的抉擇，陳麗生疑慮重重，但又覺得是幫助公司生存下來的機會。在她猶豫不決時，她的女兒說：“去吧，在非洲積累經驗，實現自己的價值，也是一個很好的選擇。”女兒的一番話給了陳麗生力量，她和團隊決定接下這個充滿挑戰的訂單。



剛到盧旺達後困難接踵而至。語言不通、文化差異大、物資匱乏，當地幾乎沒有工業基礎。從紗線、膠水到建築玻璃、鋁材，甚至連最基礎的建材都要進口。陳麗生意識到，中國有完整的產業鏈，這正是他們的優勢。她帶著團隊克服重重困難，完成了盧旺達國際機場擴建等項目。這些工程讓陳麗生和團隊在非洲站穩了腳跟。



隨著業務的深入，陳麗生發現單純依靠進口並非長久之計。於是，她開始嘗試培育本地供應鏈。比如，她和中資鋁材廠合作，將中國的鋁錠運到非洲加工成建築所需的鋁型材。這種“半本地化”模式既保證了產品質量又逐步帶動了當地產業鏈的發展。



陳麗生和團隊也在盧旺達、烏幹達的市中心開設店鋪，作為形象展示窗口，帶動批發和出口業務。在零售方面，業務員則開著車一個村一個村地走街串巷，用最接地氣的方式打開市場。



然而，非洲創業之路並非一帆風順。陳麗生和團隊也經歷過不少挫折，因不熟悉當地法律而吃了不少虧。這些教訓讓陳麗生認識到，在非洲發展必須堅持合法合規經營，培養自己的專業團隊。於是，陳麗生和團隊開始組建自己的財務和法務團隊，建立起符合當地法規的管理制度。