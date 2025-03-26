清明假期公眾出行意願強烈

中評社北京3月26日電／據央視新聞報導，今年的清明假期是4月4日至6日，記者從鐵路12306瞭解到，截至3月25日10時，鐵路部門已累計發售清明假期車票1613萬張，部分區間餘票充足。



清明假期運輸從4月3日開始至4月7日結束，為期5天，預計4月4日為客流最高峰。



從目前售票情況看，清明假期旅客出行意願強烈，頭尾客流高度集中，節中中短途客流需求旺盛。廣州至南寧往返、北京至上海往返、西安至成都往返、武漢至長沙、北京至沈陽等熱門區間客流相對集中。



從餘票情況看，4月3日至7日北京往返天津，上海往返蘇州，廣州往返深圳等區間餘票充足；北京往返上海、呼和浩特、西安，石家莊，上海往返南京、合肥、溫州、武漢，香港往返廣州、深圳，成都往返重慶，廣州至長沙等區間尚有餘票，旅客可及時通過鐵路12306查詢和購票。



清明假期車票相對緊張 乘客可候補購票



鐵路12306科創中心負責人提示，清明假期，部分熱門方向和時段客流較為集中，車票相對緊張，旅客可使用鐵路12306候補購票功能，最多可累計選擇60個“日期＋車次”的組合。若直達列車無票，可使用鐵路12306同車接續、中轉換乘、購買聯程車票等方式出行。目前全國鐵路120個車站可實現便捷換乘。



同時，鐵路部門將根據鐵路12306車票預售和候補購票數據，及時在熱門方向和區段加開列車，增加運力供給。4月1日起，年滿60周歲的老年常旅客會員乘車後將獲得票面金額15倍的積分優惠，乘車積分可兌換火車票。



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