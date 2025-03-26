李在明案二審無罪　判決助其獲更多政治支持

中評社香港3月26日電／韓國首爾高等法院26日對最大在野黨共同民主黨黨首李在明涉嫌違反《公職選舉法》案作出二審判決，推翻一審判決結果，李在明被判無罪。作為下屆總統選舉熱門候選人，此判決將使李在明獲得更多政治支持。預計韓國檢方將對二審結果提出上訴。



新華社報導，李在明在被判無罪後說：“感謝法庭以真相和正義為基礎做出正確的判決。”他強調，希望“檢方回顧自己的行為，不要再浪費國力”。



預計韓國檢方將就二審結果提出上訴，案件將移交大法院（最高法院）審理。按照韓國法律，如果大法院在三審判決中維持無罪判決，李在明的政治前途將不受影響。如果大法院的判決結果對李在明不利，李在明不僅將失去國會議員資格，還將在10年內被剝奪被選舉權，無法參加總統選舉。



李在明二審判決受到高度關注，與當前總統彈劾案宣判在即的韓國政局有關。韓國法律規定，大法院將在二審宣判後3個月內即6月底之前作出三審判決。而憲法法院預計最晚將在4月中旬前對總統彈劾案作出裁決。如尹錫悅遭到彈劾、被罷免總統職位，韓國須在60天內、即最晚6月中旬舉行新一屆總統選舉。李在明一直被視為下屆總統選舉熱門候選人，近來民意調查支持率高居第一，此次他二審獲得無罪判決將使他無論在黨內黨外都獲得更大支持。



去年11月，首爾中央地方法院在一審判決中認定李在明在2021年競選總統期間曾作出虛假陳述，違反《公職選舉法》，判處其一年有期徒刑，緩刑兩年。李在明隨後提出上訴。



首爾高等法院此次判決認為，李在明競選期間關於“不認識”牽涉一起地產腐敗案關鍵人物的發言不屬於“發佈虛假事實”。李在明同年有關國土交通部對其“威脅”使其改變城南市某地皮用途的發言也不應視為“發佈虛假事實”。