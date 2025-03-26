安徽亳州：推動全面從嚴治黨向基層延伸

中評社北京3月26日電／據中央紀委國家監委網報導，持續推動全面從嚴治黨向基層延伸是黨中央提出的明確要求。安徽省亳州市紀委監委堅持系統觀念，通過整合基層監督力量、做實做細基層監督、嚴查基層“蠅貪蟻腐”、以案促改促治，持續推動全面從嚴治黨向基層延伸。



整合監督力量實現攥指成拳。在保持基層紀檢監察機構現有編制、職數總體穩定的基礎上，發揮好系統作用和組織優勢，整合基層監督力量，實現攥指成拳。優化縣級紀委監委內設機構，共計撤銷單獨派駐機構11個，增設綜合派駐機構3個、紀檢監察室8個，實現派駐機構集中辦公、統一管理。擇優選取財政、審計、稅務等單位骨幹力量，建立監督人才庫。按照“就近整合、區域劃分、便於指導、利於工作”原則，每4至5個鄉鎮（街道）設立1個紀檢監察協作區，由縣級紀委監委班子成員包聯，協作區負責人由縣級紀委監委紀檢監察室主任兼任，成員由鄉鎮紀委副書記或專職紀檢委員等組成，協作開展監督辦案，有效破解基層監督力量分散、人情干擾等難題。配備村級紀檢委員1397名，加強對村務公開、惠農政策措施落實等事項的全程監督。推進村級紀檢委員兼任村務監督委員會主任工作，努力發揮其“監督員”“信息員”“宣傳員”作用。向集體經濟體量大、監督任務繁重的村（社區），選派21名縣、鄉紀檢幹部擔任村級紀檢委員。



多措並舉做實做細基層監督。通過“巡察＋協作區”監督、“科技＋平台”監督、“清單＋專項”監督等多種措施，推動監督向基層一線延伸。把巡察組入駐地點放在紀檢監察協作區，安排協作區負責人擔任巡察組副組長、業務骨幹參與巡察。根據村（社區）黨組織類型、經濟體量、信訪舉報、資金項目等實際情況，靈活確定專項巡、交叉巡、提級巡等方式，提升巡察質效。用活基層公權力大數據監督平台，強化信息分析研判，創建監督模型24個，2024年4月以來，產生預警信息906條，立案審查調查183人，以信息化手段提高監督穿透力和辦案效能。用好基層小微權力“監督一點通”平台，對群眾反映的問題及時辦理、認真梳理，讓群眾監督一鍵直達、急難愁盼問題一點即回應。2024年以來，通過基層小微權力“監督一點通”平台受理投訴1675件，辦結1630件，辦結率達97.3%。制定“小微權力”事項、權力、責任、監督四項清單，讓基層幹部知道能幹什麼、不能幹什麼，讓紀檢監察幹部知道監督什麼、怎麼監督。因時因勢確定監督專題，緊盯黨中央重大決策部署貫徹落實情況和群眾關注的熱點、難點問題，組織縣鄉一體開展交叉互查，持續做深做實政治監督和日常監督。