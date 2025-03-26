司法部發布2024年法治政府建設年度報告

中評社北京3月26日電／據人民網報導，日前發布的司法部2024年法治政府建設年度報告顯示，2024年，全國新收行政復議案件74.96萬件，同比增長94.7%；辦結64.1萬件，同比增長82.1%。經過行政復議後，90.3%的案件未再進入行政訴訟程序實現案結事了，化解行政爭議主渠道作用不斷彰顯。其中，司法部辦理國務院行政復議案件2.31萬件，辦結1.75萬件。



在做實行政爭議實質性化解方面，全國各級行政復議機構充分運用調解制度，以調解、和解方式結案16.79萬件，占結案總數的26.3%。依法辦理涉企行政復議案件7.9萬件，直接糾正侵害企業合法權益的違法和不當行政行為6500餘件，依法平等保護各類經營主體合法權益。會同最高法、最高檢以及行政爭議易發、多發領域的國務院有關部門共同建立行政爭議預防與實質化解工作機制，推動行政爭議源頭治理。



在加大個案糾錯和類案規範力度方面，指導各級行政復議機構糾正違法或不當行政行為5.8萬件，直接糾錯率12.07%，有效規範一批亂罰款、不作為等突出執法問題。針對行政執法共性問題制發行政復議意見書、建議書7114份，附帶審查規範性文件1387件，從源頭上實現以案促治、以案促改。



在完善配套制度提高辦案質效方面，組織修訂行政復議法實施條例，印發行政復議聽取意見辦法、聽證辦法和加強行政復議調解工作的指導意見及相關配套規範性文件。加強行政復議與信訪銜接配合，研究建立將行政爭議從信訪向行政復議引流機制。加強行政復議典型案例指導工作，發布5批共27件典型案例。



同時，司法部始終堅持依法用權，自覺接受各類監督，努力推進司法行政各項工作公開透明規範運行。受理政府信息公開申請489件、辦結459件（含上一年結轉28件），積極回應群眾訴求。按時完成532件人大議案、建議和政協提案辦理工作，強化跟蹤督辦問效。