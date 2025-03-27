鄭永年答中評：台灣若往獨走會越來越孤立

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長，前海國際事務研究院院長，廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年接受中評社記者專訪（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）香港中文大學（深圳）公共政策學院院長，前海國際事務研究院院長，廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年26日在博鰲接受中評社記者專訪時表示，台灣如果要往“台獨”方向走，它就會越來越孤獨、越來越孤立。而美國已經沒有了能插手的能力。他強調，中國大陸不是沒有足夠能力解決台灣問題，而是要盡最大的努力和平解決台灣問題。



以“在世界變局中共創亞洲未來”為主題的博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。鄭永年在參會期間接受中評社記者專訪。在談到共創亞洲未來時台灣是否會成為不穩定因素，鄭永年表示，“當然很危險，非常危險，因為台灣問題是中國的主權問題，不是說可以交易的，我們在台灣問題上沒有退讓的任何的空間。”



鄭永年指出，亞洲在過去四十年來的發展是最和平的，也是對發展有共識的。“沒有一個經濟體想亂。對吧！我們亞洲在這一方面有共識，我們亞洲是要發展的。”鄭永年說，所以台灣如果要往“台獨”方向走，它就會越來越孤獨、越來越孤立。“尤其是如果有些‘台獨’分子還是夢想著美國會幫它的話，那就像烏克蘭。你看看美國現在的狀況。是美國自己在破壞。美國已經沒有這種能力了。”



鄭永年說，中國大陸還是一直在成長，是有足夠的能力的。“不是說我們沒有足夠能力解決台灣問題，我們還是要盡最大的努力和平解決台灣問題。”他說，當然，如果形勢更差、真的所謂“獨立”的話，“我們肯定要用武的”。