劉相平答中評：大陸永遠是愛國台胞堅強後盾

劉相平 中評社北京3月27日電（實習記者 陳思遠）3月26日上午，國務院台辦政府網站推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”。對此，南京大學台灣研究所所長劉相平接受中評社記者採訪表示，針對台灣島內“台獨”分子打壓愛國同胞的新動向，大陸已經採取反制措施。大陸堅定地站在島內愛國同胞的一邊，堅決支持島內愛國同胞的正義言行，採取切實措施，強烈反對及粉碎“台獨”分裂勢力及其打手、幫凶打壓愛國同胞的惡行。



劉相平指出，日前賴清德將大陸界定為“境外敵對勢力”的發言，是企圖把大陸視為國外，煽動台灣民眾對大陸的仇恨，在島內營造“恐中”、“仇中”氛圍。他認為，賴清德此舉是在挑動兩岸對抗，違背了兩岸走親走近的大勢。賴清德以少數民意代表身份，妄圖用相關策略綁架台灣民眾登上“台獨”列車，對不配合者進行打壓，如驅逐“亞亞”回大陸，這種惡劣的行徑是不得人心的，兩岸同胞會銘記其惡行，兩岸關係發展史也會把“台獨”分子的惡行記錄在案。



劉相平表示，台灣同胞渴望和平穩定，支持兩岸和平發展與統一，但賴清德在島內實行“綠色恐怖”，打壓支持兩岸和平統一的力量，製造寒蟬效應，這是我們不能容忍的。兩岸同胞都是中華民族的組成，都是一家人，一家人就應和和氣氣，為了民族的利益共同打拼，通過交流、交往、交融，實現兩岸之間“心與心”的契合。



劉相平強調，如果“台獨”分子繼續挑釁，一旦符合《反分裂國家法》和“懲獨22條”條件，大陸定會採取斷然措施對“台獨”分子進行反制。他指出，“台獨”言行只要一冒頭，我們就會進行全力的打擊，大陸正充當、正擔當台灣島內廣大愛國同胞的堅強後盾，祖國大陸永遠是他們的靠山。