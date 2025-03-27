孫東：香港會提速提效打造河套香港園區

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東26日出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025香港會議新聞發布會時表示，期望通過“香港會議”，深化區域及國際的創科合作，進一步提升香港在國際創科領域的地位，加快建設香港成為國際創科中心。他還提到，結合“一國兩制”優勢和“一河兩岸”地利，香港會提速、提效打造河套香港園區成為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，成為營造全球創科資源的匯聚點，以及開闢制度與政策創新的“試驗田”。



博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。正在參會的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會執行主席梁維特與香港特區政府創新科技及工業局局長孫東，26日共同出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025香港會議新聞發布會，介紹將於六月舉行的香港會議。



孫東首先宣佈，由香港特別行政區政府和博鰲亞洲論壇聯合主辦的“博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025香港會議”（“香港會議”），將於今年6月6日到7日在香港會議展覽中心舉行。



​孫東說，國際科技與創新論壇聚焦全球創科議題，是全球其中一個高水平的重要創科合作交流平台，以往分別三屆年度大會，香港均有不同程度的參與。這次香港特區政府聯同博鰲組委會共同主辦“香港會議”，不但延續了論壇選址在粵港澳大灣區的傳統，更充分肯定了香港高度國際化的優勢，以及作為聯通國家與世界雙向平台的重要角色。香港特區政府非常榮幸能與博鰲亞洲論壇合辦這項國際創科盛事。