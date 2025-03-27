快評：給“台獨打手”拉清單　兩大作用

中評社快評／國台辦網站昨天推出“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”，鼓勵舉報。這是國台辦去年設置“舉報犯罪嚴重的新‘台獨’頑固分子”、“舉報清單在列的‘台獨’頑固分子線索和罪行”專欄及舉報郵箱後，又一反制、懲戒“台獨”的舉措，有多方面作用。



包括：一，通過“舉報專欄”收集訊息，給“台獨打手”拉清單，並將在進一步核查相關舉報訊息後，對這些打手、幫凶依法追責；二，為受迫害的台灣同胞撐腰，做他們的堅強後盾，讓他們感受到國家力量的支持。



“‘台獨’打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”推出後，備受關注，舉報踴躍。截至昨天下午5時，共收到舉報郵件323封。國台辦發言人陳斌華表示，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括台灣地區內部事務主管部門負責人劉世芳，民進黨“立委”沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，“黑熊學院”金主曹興誠，“深綠”牙醫史書華，“台獨”網紅溫子渝、陳柏源等。



以上陳斌華列出的人名可見，首批被拉清單的“台獨”打手、幫凶，共11人。其中，沈伯洋 曹興誠還是“清單在列的‘台獨’頑固分子”。“台獨”打手、幫凶被拉清單後，緊接著的將是制裁，依法追責。大陸對“台獨”打手、幫凶的懲處手段豐富，且終身追責。法網恢恢，疏而不漏，奉勸“台獨”打手、幫凶別不當回事。