蘇丹主權委員會主席說首都喀土穆“自由了”

3月26日，蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢（前中）在位於首都喀土穆市中心的總統府視察。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，據蘇丹電視台26日報導，蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢當天在位於首都喀土穆市中心的總統府內宣布“喀土穆自由了”。



蘇丹主權委員會新聞辦公室26日說，布爾漢當天乘坐直升機抵達喀土穆國際機場，這是自2023年4月蘇丹武裝衝突爆發以來降落在該機場的首架飛機。布爾漢隨後前往總統府，對在總統府內的武裝部隊官兵說：“喀土穆自由了，事情結束了。”



當天早些時候，蘇丹武裝部隊宣布控制喀土穆國際機場，以及蘇丹快速支援部隊在喀土穆南部最後一個主要據點傑貝勒阿烏利亞地區的主要營地。



3月16日以來，蘇丹武裝部隊的裝甲部隊自喀土穆南部向東部和北部不斷推進，並與駐守在喀土穆中部的友軍一起對總統府發起總攻。21日，蘇丹武裝部隊宣布已完全控制總統府。22日，蘇丹武裝部隊宣布控制位於喀土穆市中心的國家情報局總部、蘇丹銀行（中央銀行）等多個重要地點。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續近兩年的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生，超過1285萬人流離失所。