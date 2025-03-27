卡尼：美國汽車關稅是對加拿大工人直接攻擊

中評社香港3月27日電／美國總統特朗普宣布對所有進口汽車徵收25%關稅，4月2日生效。



路透社報導，美國去年進口了價值4740億美元的汽車產品，包括價值2200億美元的乘用車。墨西哥、日本、韓國、加拿大和德國是最大的供應國。



香港電台援引報導，加拿大總理卡尼批評，美國對進口汽車的關稅措施是對加拿大工人的“直接攻擊”。他說，加拿大將捍衛本國的工人、公司及國家。他表示，加方已經宣布報復性關稅，還有其他報復性關稅的選項，他將召集官員開會討論加方的貿易選項。

